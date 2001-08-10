Тихоокеанское
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18:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайск с рабочей поездкой посетил директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Андрей Новиков

Поронайск с рабочей поездкой посетил директор ФКУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный" Андрей Новиков посетил Поронайск. Он проинспектировал ход строительства трассового измерительного пункта "Сахалин", провел рабочее совещание с представителями генерального подрядчика, а также встретился с и.о. мэра городского округа Виталием Пенкиным и Поронайским городским прокурором Максимом Железовским.

В настоящее время на объекте строители провели работы по снятию непригодного грунта, планировке участка, отводу ливневых и грунтовых вод, отрывке котлованов и бетонной подготовке под фундаменты зданий измерительного пункта. Также приступили к бетонным работам, прокладке внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, подключению электрических сетей. Согласно контракту завершить строительство планируется в декабре следующего года.

Оценивая ход строительства объекта, Андрей Новиков отметил, что существуют некоторые задержки по срокам и генеральному подрядчику необходимо увеличить численность рабочих и техники на объекте, обеспечить бесперебойную поставку материалов и оборудования для ликвидации отставания.

- Объект представляет особую важность. Это подчеркнул на недавнем совещании глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Измерительный пункт будет контролировать полет ракетно-космической техники, запускаемой с космодрома "Восточный", - отметил Андрей Новиков.

ИП "Сахалин" будет представлять собой комплекс зданий, который построят по подобию Восточного командно-измерительного пункта. Основной объект - унифицированный технологический модуль, где разместятся все аппаратно-программные комплексы. На территории пункта разместятся шесть антенных систем, административно-бытовые здания, а также здание гостиницы для размещения командированных сотрудников. Измерительный пункт "Сахалин" станет частью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, которые будут запускаться с космодрома "Восточный" в Амурской области.

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