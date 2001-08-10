В Южно-Сахалинске увековечили память выдающихся горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проекта "Сахалинские аллеи" в областном центре установили памятный знак, на котором увековечены имена 20 выдающихся южносахалинцев, внесших значительный вклад в развитие островного края с момента его основания. Рядом с монументом волонтеры, родственники и друзья выдающихся жителей высадили 30 рябин, которые будут радовать горожан долгие годы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, областной проект "Эстафета "Сахалинские аллеи" приурочен к празднованию 75-летия со дня образования области. Всего во время онлайн-голосования жители определили 145 сахалинцев и курильчан, внесших вклад в развитие островного региона. Это имена известных людей, ушедших из жизни, имеющих достижения в экономике, науке, образовании, медицине, спорте, искусстве, проявивших себя в общественной деятельности и благотворительности.
- Идея создания аллеи возникла в результате совместной работы с серебряными волонтерами. Мы хотели, чтобы проект прозвучал на всю область и включал в себя множество направлений: экология, патриотизм, социальная ненаправленность. В голосовании на онлайн-площадке приняло участие порядка двухсот тысяч сахалинцев и курильчан. Мы очень благодарны жителям за поддержку и неравнодушие, - рассказала инициатор проекта, депутат Городской думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова.
Аллея размещена на земельном участке в районе пересечения улиц Горького и Пограничной. На памятном знаке указаны имена, также описаны заслуги в развитии области.
- Павел Матвеевич Алборов — заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области. Председатель городского Собрания Южно-Сахалинска. Почетный гражданин Южно-Сахалинска.
- Фёдор Степанович Анкудинов — Заслуженный врач РСФСР. Главный врач Южно-Сахалинской городской больницы. Почетный гражданин Южно-Сахалинска.
- Александр Эммануилович Бахман — заслуженный тренер РСФСР.
- Людмила Петровна Засенко — носитель казачьей культуры на Сахалине. Хормейстер, руководитель Народного ансамбля казачьей песни «Воля». Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
- Валентин Фадеевич Земляков — участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Награжден Медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны II степени. Шахматист. Двукратный мастер ФИДЕ, установивший рекорд Гиннесса.
- Александр Гаврилович Зражаев — создатель, художественный руководитель - дирижер Южно-Сахалинского Городского камерного оркестра. Заслуженный работник культуры Сахалинской области. Ветеран труда.
- Николай Андреевич Козлов — участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.
- Эрик Михайлович Комнацкий — заслуженный тренер РСФСР.
- Василий Павлович Комышев — участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени. Почетный мастер спорта СССР.-
- Юрий Иванович Кулешов — первый директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Ветеран труда.
- Александр Леонидович Лазарев — основоположник эндоскопической службы в Сахалинской области, заведующий эндоскопическим отделением Сахалинской областной больницы.
- Василий Сергеевич Ощепков — родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо на Сахалине.
- Борис Николаевич Пискунов — ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Института морской геологии и геофизики ДВО РАН в городе Южно-Сахалинске. Заслуженный ветеран Дальневосточного научного центра АН СССР.
- Георгий Антонович Ревнивых — главный инженер шахт «Южно-Сахалинская» и «Мгачи». Награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин Сахалинской области.
- Константин Федорович Сергеев — горный инженер-геолог (геология и разведка нефтяных и газовых месторождений). Доктор геолого-минералогических наук. Академик Международной академии минеральных ресурсов. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Почета от Правительства России».
- Иван Николаевич Тихонов — заведующий лабораторией сейсмологии Института морской геологии и геофизики ДВО РАН в городе Южно-Сахалинске. Доктор физико-математических наук.
- Игорь Павлович Фархутдинов — губернатор Сахалинской области. Доктор экономических наук. Награжден Орденом Почёта, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почетный гражданин Сахалинской области.
- Галина Николаевна Фесенко — заслуженный учитель РСФСР. Создатель первого в области школьного краеведческого музея. Отличник народного просвещения.
- Александр Сергеевич Челноков — заслуженный педагог Сахалинской области, краевед, историк, географ, методист Центра детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска. Заслуженный педагог Сахалинской области.
- Генрих Семенович Штейнберг — советский и российский геофизик, геолог и вулканолог, директор Института вулканологии и геодинамики РАЕН в городе Южно-Сахалинске. Доктор геолого-минералогических наук.
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