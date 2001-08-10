Власти Южно-Сахалинске предлагают бизнесу имущественную поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска информирует о проведении конкурсного отбора на предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Информация о перечне имущества, условиях, порядке и сроках проведения отбора доступна для ознакомления на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/22148).

Прием документов осуществляет отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 23, первый этаж, кабинет №2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1,3), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.