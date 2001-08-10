На Сахалине обсудили перспективы и возможности сотрудничества с Алтайским краем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заседание по реализации двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами прошло в здании правительства Сахалинской области. Познакомиться с продукцией Алтайского края и обсудить вопросы сотрудничества пригласили руководителей местных предприятий. Мероприятие организовано при поддержке министерства экономического развития Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Хочется отметить, что с Алтайским краем у нас сложились очень тесные связи в различных сферах, прежде всего пищевой и перерабатывающей промышленности, по поставкам товаров различного назначения и туризма, - рассказал заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов. - Со стороны министерства экономического развития области мы готовы оказать всестороннее содействие по "наведению мостов", т.е. установлению новых деловых контактов предприятий наших регионов.

Тесное межрегиональное взаимодействие с Алтайским краем в рамках Соглашения ведется с 2004 года. В широком ассортименте в Сахалинскую область поставляется мука, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мед, комбикорма и многие другие товары Алтайского края. Также осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства: поставки крупного рогатого скота в сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Сахалинской области.

- Мы занимаемся оптово-розничной торговлей продуктами питания и комбикормами, поставляем на Сахалин рис, гречневую, перловую и другие крупы, а также масло, сахар и соль, - рассказал директор ООО "Лидер" Василий Шатунов. - Сейчас мы заинтересованы в поиске партнеров, которые занимаются весовыми крупами. На данной встрече было интересно познакомиться с предложениями Алтайской стороны.

Один из круглых столов был посвящен развитию сотруднических отношений в сфере туризма. Представители Алтайского края презентовали лечебно-оздоровительный отдых в санаторно-курортных учреждениях региона. В презентации Сахалинской области сделали акцент на сезонности и показали основные отличия региона: сплетение азиатской и русской культур, развитие морских видов спорта и экстремального отдыха.

В повестку рабочего заседания также вошел обмен успешными практиками в совершенствовании привлекательности регионов. Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова поделилась опытом развития инфраструктуры на приоритетных туристических маршрутах. Представители Алтайского края высоко оценили эффективность решений и планируют применять опыт островного региона для благоустройства своих туристических направлений.