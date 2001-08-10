Представителей коренных народов Севера Сахалина приглашают к участию в конференции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-художественный музей книги А. Чехова "Остров Сахалин" напоминает о приеме заявок для участия в IV региональной детско-юношеской конференции "Родная речь" среди коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в возрасте до 25 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Конференция организуется при поддержке Ассоциации музеев Сахалинской области и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в партнерстве с компанией "Сахалин Энерджи".

Целью проведения конференции является повышение интереса подрастающего поколения представителей КМНС к своему родному языку.

Рекомендуемые темы для докладов: сохранение языков, традиционная культура и духовное наследие КМНС; отражение жизни, быта, традиций КМНС в русской и зарубежной литературе; анализ языковых трудностей, связанных с переводом текстов. Участник также может выбрать тему доклада по собственному усмотрению при условии, что она будет связана с сохранением культурного или языкового наследия КМНС.

Автор лучшего доклада (по мнению организаторов конференции) станет участником международной выставки-ярмарки "Сокровища Севера. Мастера и художники России при финансовой поддержке компании "Сахалин Энерджи".

Заявки принимаются до 25 октября 2021 года в виде анкеты по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, или по e-mail: firsova_sakhmus@mail.ru. Сама конференция пройдет в музее с 11 по 13 ноября 2021 года. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (4242) 43-66-36 или 8-924-280-57-44.