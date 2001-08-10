Почти полмиллиона рублей перевела сахалинка мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 64-летней жительницы села Зональное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Женщина рассказала, что 16 октября ей позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил пенсионерке, что её банковские счета пытаются взломать мошенники. Он убедил её в необходимости снятия всех денежных средств для перевода на безопасный счет. Действуя по его указаниям, заявительница обналичила около полумиллиона рублей. Затем через банкоматы, совершив 14 операций, женщина перевела данную сумму на указанный злоумышленником счет.

В настоящее время ведутся следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.