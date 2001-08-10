Клиенты ВТБ на Дальнем Востоке в 1,7 раза увеличили спрос на кредиты наличными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За девять месяцев клиенты ВТБ на Дальнем Востоке оформили более 71,5 тыс. потребительских кредитов на сумму 67,2 млрд рублей. Это по объему в 1,7 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель кредитов наличными в ДФО вырос с начала года на 16% и на 1 октября составил 123,7 млрд рублей.

В целом по стране за январь-сентябрь клиенты ВТБ оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму один трлн рублей, что в 1,7 раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Седьмой месяц подряд объем продаж банка превышает 100 млрд рублей.

Кредиты наличными продолжают быть одними из востребованных розничных продуктов у населения. Только в сентябре выдачи ВТБ превысили 112 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Портфель по этому продукту к концу сентября превысил 1,78 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.

На Дальнем Востоке регионами-лидерами по объему выданных средств за девять месяцев стали Приморский край (12,6 млрд рублей), Хабаровский край (12,2 млрд) и Якутия (11,4 млрд).

- Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны, - сказал начальник управления "Потребительского кредитования" ВТБ Евгений Благинин. - При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%.

По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России превысит значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.

По прогнозам ВТБ, спрос на потребкредитование до конца года сохранится. Банк рассчитывает, что объем полученных населением в ВТБ средств в этом году достигнет 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит значения прошлого года. Этому будет способствовать удобный процесс онлайн-выдачи средств. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в сентябре составила 39%, увеличившись на 10 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Спрос на онлайн-кредиты растет естественным образом, - добавил Евгений Благинин. - Оформляя кредит в цифровом канале ВТБ, заемщик может получить у нас дополнительный дисконт к ставке. Переход к онлайн-кредитованию физлиц - один из важнейших этапов в реализации нашей стратегии цифровизации. Мы не только повышаем оперативность и качество клиентского сервиса, но и сокращаем бумажный документооборот. К 2022 году банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными.

В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.