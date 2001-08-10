Сроки открытия сквозного проезда по улице Украинской в Южно-Сахалинске скорректированы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Непогода на день сдвинула возобновление сквозного проезда по ул. Украинской, через железнодорожные пути. Проезд, по данным подрядной организации, будет открыт 21 октября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Движение возобновится, но транспорт будет передвигаться по щебеночному покрытию. Устройством нижнего слоя асфальтобетона подрядная организация займется на предстоящих выходных. Работы будут проводиться по полосам без полного перекрытия движения.
Напомним, капитальный ремонт ул. Украинской на участке от ул. Ленина до пр. Мира стартовал в 2020 году. Работы ведут две подрядные организации. У каждой свой объем и сроки выполнения работ. Участок от ул. Ленина до пересечения теплотрассы тепличного хозяйства будет сдан в нынешнем году, а второй - до пр. Мира ремонтируется в рамках двухгодичного контракта. Верхний слой асфальтобетона на ул. Украинской от теплотрассы до пр. Мира будет уложен в 2022 году.
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