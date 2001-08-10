Аэрофлот возобновил продажу субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объём льготных пассажирских перевозок, сообщили ТИА "Острова" в "Аэрофлоте".

Стоимость авиабилета составляет 7650 рублей в одну сторону для взрослого и 5740 рублей для ребёнка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы.

Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства РФ №215 от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления авиабилета по указанному тарифу требуется предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в ДФО: для взрослого пассажира — паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребёнка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы Аэрофлот в экономическом классе из Владивостока/Петропавловска-Камчатского/Хабаровска/Южно-Сахалинска/Магадана в Москву и обратно.

Полные правила программы размещены в разделе "Субсидированные перевозки" на сайте Аэрофлота.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте Аэрофлота, в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону 8-800-444 -5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).