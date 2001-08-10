На Сахалине восстановлено электроснабжение в большинстве населенных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" 18 октября к 22 часам завершило восстановительные работы на высоковольтной линии электропередачи, что позволило обеспечить электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетикам пришлось заменить оборванный провод на сложном участке ЛЭП в районе Камышового перевала, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

По состоянию на 9:00 19 октября энергетики продолжают ремонт на ЛЭП напряжением 6-10 кВ, питающих села Усково, Подгорное и Славы Тымовского района. Также ведутся восстановительные работы на отдельных улицах города Александровск-Сахалинского. Возобновить подачу электроэнергии в полном объеме планируется к 17 часам сегодняшнего дня.

В целом, при прохождении на Сахалине циклона, который сопровождался ураганными порывами ветра и мокрым снегом, произошло 5 отключений ЛЭП напряжением 110 кВ, 3 - ЛЭП-35 кВ, 33 - ЛЭП - 6-10 кВ.