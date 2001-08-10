Жители Анивского района получили грантовую поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации городского округа прошел конкурс социально значимых проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидии, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Заявки от соискателей принимали в течение сентября. Предельная сумма средств, предоставляемая грантополучателю не более 100 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе подали шесть соискателей. Члены комиссии оценивали правильность оформления, соответствие приоритетным направлениям конкурса, наличие полного комплекта документов. На итоговое рассмотрение конкурсной комиссией прошли пять заявок. Среди соискателей анивская артистка Анна Гайдаева. На средства гранта Анна Владимировна планирует приобрести микшерный пульт для полноценной работы кабинета музыкального развития в Анивском доме культуры.

- Современное музыкальное оборудование помогает раскрывать таланты. Соответственно с помощью микшера заниматься с детьми вокалом станет еще более интереснее и продуктивнее, - рассказала Анна Гайдаева.

Представители автономной некоммерческой организации конноспортивный клуб «Анива» представили на конкурс проект «Казак с конем и ночью и днем». Средства гранта будут использованы для развития конного спорта и продвижения казачества в районе.

По результатам презентации заявок конкурсной комиссией проведено заседание, на котором принято решение о предоставлении грантов соискателям, чьи проекты получили высокие и средние баллы. На реализацию своих проектов средства грантов получат Анна Гайдаева, автономная некоммерческая организация «Конноспортивный клуб» Анива, индивидуальный предприниматель Желнина Алена Валерьевна, общественная организация «Анивская федерация футбола».

- Перед нами стоит задача развивать грантовую деятельность в муниципалитете и вовлекать в это направление большее количество жителей и общественных организаций. Это позволит грантополучателям обмениваться опытом при создании проектов и участвовать в конкурсах на региональном и федеральном уровнях, – поделилась и.о. мэра Анивского округа Светлана Швец.

Стоит отметить, что сегодня в островном регионе проходит конкурс социальных проектов на предоставление грантов Правительства Сахалинской области. Жители Анивского городского округа могут подать заявку на участие до 31 октября 2021 года. Максимальная сумма запрашиваемого гранта — 3 млн. рублей. Подробности на сайте грант.рф.