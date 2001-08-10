У министра здравоохранения Сахалинской области выявлен коронавирус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Положительный результат анализов Владимира Кузнецова на COVID-19 поступил сегодня из лаборатории. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами руководитель ведомства ушёл на изоляцию, сообщает телеграмм-канал регионального правительства.

По статистике, после вакцинации болезнь может возникнуть у 10% привитых людей, но благодаря иммунной защите не приводит к тяжелым последствиям.

По роду профессиональной деятельности министр постоянно находился в очагах заражения, в инфекционных отделениях, где распространение вируса чрезвычайно высоко. Тем не менее, средства индивидуальной защиты – маска, соблюдение дистанции способствуют снижению вирусной нагрузки.

В связи с тем, что министр ранее был вакцинирован, а также соблюдал требования респираторного этикета, заболевание протекает в лёгкой форме, угрозы здоровью нет.