Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2021
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На Сахалине вертолет МЧС вылетел на осмотр линии электропередач
13:20, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине вертолет МЧС вылетел на осмотр линии электропередач

На Сахалине вертолет МЧС вылетел на осмотр линии электропередач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 13.02 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителем ОАО "Сахалинэнерго" на борту, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Экипажу и специалисту предстоит провести обследование воздушной линии электропередач в труднодоступной местности на территории Александровск-Сахалинского и Тымовского районов.

 

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