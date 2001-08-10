Прокуратура выявила чрезмерную нагрузку на учащихся в гимназии №1 Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области с привлечением регионального управления Роспотребнадзора по публикации СМИ о несоответствии учебной нагрузки учащихся 10-11 классов МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска проведена проверка.

Установлено, что на каждого обучающегося 10-11 классов образовательным учреждением разработано индивидуальное расписание занятий и звонков в соответствии с индивидуальным учебным планом, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

При этом, расписание уроков и звонков между уроками не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: превышена учебная нагрузка по количеству уроков, сокращена продолжительность перемен.

В связи с этим, 21 сентября 2021 г. прокуратурой г. Южно-Сахалинска директору МАОУ Гимназия № 1 внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

В результате принятых прокуратурой мер нарушения устранены, МАОУ Гимназия № 1 г. Южно-Сахалинска разработано новое расписание уроков и звонков, соответствующее требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.