Первой на Сахалине кибершколе исполнился год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый год работы кибершколы KiberOne ученики, их родители, а также друзья и партнеры объединения отметили праздничным квестом в стиле Майнкрафт, мастер-классами и соревнованиями по скоростной сборке кубика Рубика. Большой праздник прошел на базе пространства ИТ-парка "Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Развитие различных направлений технического образования - это один из приоритетов администрации Южно-Сахалинска в рамках реализации нацпроекта "Образование".
Как рассказала руководитель общественной организации "Подросток", ООО "Школа роста" и сахалинского отделения кибершколы KiberOne Юлия Яцык, программа обучения включает 52 модуля. Это основы программирования, создание компьютерных игр, сайтов, приложений, создание игр и мультфильмов, работа в графических редакторах, а также навыки ведения бизнеса и самопрезентации.
- За этот год у нас было много достижений, мы работаем над совершенствованием. У нас занимаются дети в возрасте от 6 лет и наша задача, чтобы к 14 годам ребенок разбирался во всех цифровых технологиях и четко понимал, какую профессию он хочет получить в будущем, - сказала Юлия Яцык.
Ученики школы нацелены на получение новых знаний и результат, некоторые уже точно знают свою будущую профессию.
- Я хочу быть программистом, и здесь мне дают все необходимые для этого знания, – говорит ученик школы Ярослав Мелихов. - Мы учимся создавать игры. И я уже сделал несколько, например, про танки.
- Мы работаем в разных приложениях, создавали игру "Соник", Это очень интересно. В школе хорошие учителя и современная компьютерная техника, - рассказала ученица Валерия Мочалова.
Родители учеников также отмечают, что сейчас у детей есть потребность получать не только школьные знания, но и развиваться в современных направлениях.
- Интересы детей все больше направлены на компьютеры, телефоны социальные сети. Они постоянно хотят развиваться. И школа KiberOne предоставляет им такую возможность. Так или иначе будущее за IT-технологиями, поэтому детям это полезно и интересно, - делится мнением Максим Сулаков, - Пока на занятия ходит старший ребенок, через год, думаю, и младшего тоже сюда приведем.
Руководитель школы Юлия Яцык также отметила, что за этот год удалось сформовать объединение из людей, которые занимаются различными проектами в образовании. На празднике они представили мастер-классы и провели соревнования. Это школа английского языка "Magic School", театрально-творческая лаборатория "Brand" и школа спидкубинка "СахКубик".
Отметим, администрация Южно-Сахалинска оказывает поддержку предпринимателям, которые осуществляют деятельность в том числе в сфере образовательных услуг. В этом году в рамках муниципальной подпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсного отбора ООО "Школа роста" получило имущественную поддержку. Для оказания образовательных услуг им в аренду на 5 лет предоставлено муниципальное помещение.
Напомним, работа администрации города по поддержке бизнеса и развитию самозанятости ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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