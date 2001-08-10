Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2021
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11:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок автодороги Ноглики - Оха открыт для движения

Участок автодороги Ноглики - Оха открыт для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 11.30 18 октября участок дороги Ноглики – Оха открыт для движения автотранспорта, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, в связи с ухудшением видимости до 20 м, а также невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, с 22.00 (сах) 17 октября был закрыт участок автодороги Ноглики - Оха для всех видов автотранспортных средств, за исключением высокопроходимой техники и дежурных служб. Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги были задействованы два поста ГИБДД.

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