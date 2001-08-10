В Южно-Сахалинске начался месячник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной специальной библиотеке для слепых состоялось открытие месячника "Белая трость". В приветственном слове министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик подчеркнула важность и социальную значимость деятельности библиотеки и проводимых ею мероприятий, после чего вручила директору учреждения Любови Мишиной памятный знак Губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области» за вклад в социально-экономическое развитие островного региона, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

В рамках месячника «Белая трость» библиотека для слепых провела церемонию награждения победителей областного конкурса «Свет души рассеет тьму» среди юных сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья, посвященного 95-летию со дня рождения сахалинского детского писателя Анатолия Дёшина.

33 юных сахалинца из 8-ми муниципальных образований островного региона успешно справились с заданием и проявили свои творческие способности в таких номинациях как «Художественное слово» и «Театральное искусство».

Все участники конкурса были награждены Дипломами и памятными подарками. Особо была отмечена работа учащихся школы-интерната для детей с нарушением слуха г. Долинска Обухова Ильи и Якибчук Ивана. Ребята получили Гран-При.

Благодарственные письма были вручены воспитателям, педагогам-наставникам детей, принявших участие в конкурсе.

С музыкальным подарком, для всех присутствующих в зале, выступили воспитанники Центральной детской музыкальной школы и детский народный хор «Ярмарка» школы искусств «Этнос».