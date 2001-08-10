На улице Авиационной в Южно-Сахалинске строят канализационный коллектор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по строительству южного канализационного коллектора в начале октября стартовали на ул. Авиационной в Южно-Сахалинске. Подобные масштабные работы здесь проводятся впервые. На сегодня уже построено 1940 метров трубы диаметром 1000 мм и 604 метров трубы диаметром 500 мм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Необходимость строительства вызвана активно развивающейся жилой застройкой в южной части областного центра. Работы проводятся в рамках муниципального контракта силами подрядной организации ООО «СМК «ЭнергоСила». В рамках контракта предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- строительство коллектора по улицам Авиационной, Железнодорожной и Ленина даиметром 1000 мм и протяженностью 3197,5 метров;

- строительство канализационной насосной станции на ул. Железнодорожной производительностью 15000 м3 в сутки;

- строительство канализационной насосной станции на пр. Мира производительностью 15000 м3 в сутки;

- строительство напорного коллектора по ул. Железнодорожной диаметром 500 мм и протяженностью 804,4 метра;

- строительство напорного коллектора по пр. Мира диаметром 450 мм и протяженностью – 1 832,6 м.

Подрядчик планирует произвести работы на 28 участках с их последовательным перекрытием. О сроках каждого перекрытия будет заблаговременно сообщаться через СМИ. Движение городских автобусов, курсирующих по ул. Авиационной, скорректировано.

В октябре 2021 года планируется выполнить работы на пяти участках ул. Авиационной от пересечения с ул. Ленина до дома №78. В настоящее время подрядчик работает в районе дома №88, движение здесь будет ограничено до 20 октября.