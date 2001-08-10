Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2021
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16:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Первый педагогический диктант пройдет на Сахалине

Первый педагогический диктант пройдет на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 октября состоится первый Всероссийский педагогический диктант "Как думают дети?", рассказали ТИА "Острова" в региональнои министерстве культуры.

Мероприятие пройдет в общероссийском онлайн формате и в офлайн формате в регионах. Диктант объединит учителей и педагогов-экспертов для инициативной проверки своих компетенций в профессиональных областях знаний. Принять участие может любой желающий педагог, который работает с детьми.

Онлайн-диктатором акции выступит художественный руководитель московского театра «Сатирикон», профессор, народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ Константин Аркадьевич Райкин. В своем обращении к участникам он отметил, что сам преподает 50 лет и считает профессию педагога важнейшей.

В сахалинском Историческом парке региональным диктатором выступит министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева.  Во время написания диктанта учителям будет предложено поразмышлять на тему «Как думают дети» и разобраться в нескольких педагогических кейсах из текста, составленного экспертами в области образования.

Работы оценят ведущие эксперты-преподаватели 33-х педагогических вузов России, в том числе, Московского государственного педагогического университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и другие.

Критериями станут умение осмыслить собственный педагогический опыт и применять его к решению новых задач, нешаблонно мыслить, находить новые нестандартные и самостоятельные решения; развитые ораторские навыки участников и их способность критично относиться к проделанной работе.

Всероссийский педагогический диктант «Как думают дети?» проводится при поддержке Фонда гуманитарных проектов, Министерства просвещения РФ, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и министерства образования Сахалинской области.

Приглашаем к участию всех желающих педагогов Сахалинской области! Присылайте заявки в свободной форме на mmk-info@sakhalin.gov.ru

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