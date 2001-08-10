Первый педагогический диктант пройдет на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 октября состоится первый Всероссийский педагогический диктант "Как думают дети?", рассказали ТИА "Острова" в региональнои министерстве культуры.

Мероприятие пройдет в общероссийском онлайн формате и в офлайн формате в регионах. Диктант объединит учителей и педагогов-экспертов для инициативной проверки своих компетенций в профессиональных областях знаний. Принять участие может любой желающий педагог, который работает с детьми.

Онлайн-диктатором акции выступит художественный руководитель московского театра «Сатирикон», профессор, народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ Константин Аркадьевич Райкин. В своем обращении к участникам он отметил, что сам преподает 50 лет и считает профессию педагога важнейшей.

В сахалинском Историческом парке региональным диктатором выступит министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева. Во время написания диктанта учителям будет предложено поразмышлять на тему «Как думают дети» и разобраться в нескольких педагогических кейсах из текста, составленного экспертами в области образования.

Работы оценят ведущие эксперты-преподаватели 33-х педагогических вузов России, в том числе, Московского государственного педагогического университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и другие.

Критериями станут умение осмыслить собственный педагогический опыт и применять его к решению новых задач, нешаблонно мыслить, находить новые нестандартные и самостоятельные решения; развитые ораторские навыки участников и их способность критично относиться к проделанной работе.

Всероссийский педагогический диктант «Как думают дети?» проводится при поддержке Фонда гуманитарных проектов, Министерства просвещения РФ, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и министерства образования Сахалинской области.

Приглашаем к участию всех желающих педагогов Сахалинской области! Присылайте заявки в свободной форме на mmk-info@sakhalin.gov.ru