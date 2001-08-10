В Южно-Сахалинске продолжают работать мобильные пункты вакцинации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В передвижных прививочных кабинетах можно получить прививку против коронавирусной инфекции и гриппа. Предварительная запись не требуется, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В субботу и воскресенье мобильные пункты будут работать в нескольких точках города.

- пл. Победы - с 09.00 до 22.00;

- ТЦ "Столица", 3-й этаж - с 11.00 до 17.00;

- ТРК "Сити-молл" - с 11.00 до 18.00;

- ТЦ "Мегаберезка" - с 10.00 до 18.00.

Перед вакцинацией проводится осмотр, также врач дает необходимые рекомендации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.