Южносахалинцев призывают принять участие во Всероссийской переписи населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня стартовала первая в истории страны цифровая перепись населения. Она продлится по 14 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участникам предстоит ответить на 33 вопроса. В среднем, на заполнение анкеты потребуется менее получаса. У пользователей портала Госуслуг это может получиться быстрее за счет доступной функции «предзаполнения».
В процессе Всероссийской переписи населения будут собраны и обобщены демографические, социальные и экономические данные по регионам и отдельным населенным пунктам, а также сведения об условиях проживания граждан в разных регионах. Участие во Всероссийской переписи населения также примет мэр города Сергей Надсадин.
- Чтобы жизнь была комфортной, а развитие поступательным, нужны исчерпывающие исходные данные. Как раз перепись помогает их получить для дальнейшего планирования развития экономики и социальной сферы. Потому призываю южносахалинцев активно поддержать процесс в любом удобном для них формате, - отметил мэр
Как рассказала начальник отдела статистики населения Сахалинстата Олеся Суроп, в Южно-Сахалинске полностью укомплектован штат для проведения переписи. Обучен 61 контролер, они работают на стационарных участках. Подготовлено 368 переписчиков для осуществления поквартирного обхода.
Со списком переписных участков можно ознакомиться по ссылке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2038. Здесь же пользователи найдут инструкцию как поучаствовать в переписи самостоятельно через портал Госуслуг. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной записи на портале, не обязательно она должна быть подтвержденной.
В Сахалинстате отмечают, если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик. Повторно проходить перепись не нужно. Переписчику необходимо просто сообщить код, подтверждающий участие в переписи. Отметим, что специалисты будут работать в специальной экипировке с логотипом общероссийского мероприятия.
На период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии. Если позвонить в другое время, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.
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