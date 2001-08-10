Сахалинцам расскажут, как страусы зимуют в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Научное название этой птицы в переводе с греческого означает "воробей-верблюд", масса тела достигает 130 кг, за один прыжок она может преодолеть расстояние в 3-4 м, а в её яйце помещается три десятка куриных, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском зоопарке.

Догадались, о ком идёт речь? Правильно, об африканском страусе! Не только увидеть этих удивительных птиц, но и узнать о них много интересных фактов можно будет во время экскурсии 17 октября в 12:00.

Заведующая сектором птиц Анна Мешалкина расскажет о том, как зимует африканская птица на Сахалине. Вы также узнаете об интересных особенностях страусов, их питании в условиях зоопарка, специалист ответит на все вопросы участников мероприятия.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте.

Телефон для справок +7 (4242)303747.