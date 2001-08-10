Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2021
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17:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская автоинспекция "охотилась" на пешеходов

Сахалинская автоинспекция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области провели рейдовое мероприятие, по обеспечению контроля за безопасностью на пешеходных переходах, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Только с начала года на территории региона зарегистрировано 81 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли и 76 получили травмы различной степени тяжести.

В островной столице наряды ДПС несли службу в районе перекрестка улиц Сахалинской и Вокзальной. В ходе рейда, инспекторы ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области особое внимание уделяли тем пешеходам, которые переходили проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора, тем самым подвергая свою жизнь опасности, а также других участников дорожного движения.

За время проведения профилактического мероприятия к административной ответственности были привлечены 11 пешеходов. В отношении них были вынесены постановления о наложении административного штрафа в размере 500 рублей. А также проведены профилактические беседы о важности соблюдения мер личной безопасности на дороге, напомнив пешим участникам, что у них есть не только права, но и обязанности.

Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. К совместным мероприятиям привлекается все больше добровольцев, желающих оказывать помощь Госавтоинспекции, что способствует положительному влиянию на дорожную обстановку в области.

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