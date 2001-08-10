Сахалинская автоинспекция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области провели рейдовое мероприятие, по обеспечению контроля за безопасностью на пешеходных переходах, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Только с начала года на территории региона зарегистрировано 81 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли и 76 получили травмы различной степени тяжести.

В островной столице наряды ДПС несли службу в районе перекрестка улиц Сахалинской и Вокзальной. В ходе рейда, инспекторы ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области особое внимание уделяли тем пешеходам, которые переходили проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора, тем самым подвергая свою жизнь опасности, а также других участников дорожного движения.

За время проведения профилактического мероприятия к административной ответственности были привлечены 11 пешеходов. В отношении них были вынесены постановления о наложении административного штрафа в размере 500 рублей. А также проведены профилактические беседы о важности соблюдения мер личной безопасности на дороге, напомнив пешим участникам, что у них есть не только права, но и обязанности.

Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. К совместным мероприятиям привлекается все больше добровольцев, желающих оказывать помощь Госавтоинспекции, что способствует положительному влиянию на дорожную обстановку в области.