Жителей Южно-Сахалинска призывают привиться от гриппа и ОРВИ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У южносахалинцев еще есть время обезопасить себя вакцинопрофилактикой до начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппозными инфекциями. Старшее поколение может совместить прививку с проведением углубленного медицинского осмотра. Все медицинские манипуляции проводятся бесплатно по полису ОМС, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Медики рекомендуют привиться до начала сезона болезней. А значит сделать это необходимо уже сейчас. Напомним, жители областного центра могут получить прививку препаратом «Совигрипп» бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных комплексах: на площади Победы, ТЦ «Мегаберезка», ТДЦ «Столица», ТРК «Сити Молл», на территории УФМС.
Оставить заявку на проведение коллективной выездной вакцинации на предприятии можно по телефону 312-710.
- Самым эффективным средством, чтобы обезопасить себя и здоровье своих близких является вакцинация от гриппа, - подчеркнула врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Айгуль Ахметова. - Вакцина обеспечивает иммунитет от наиболее актуальных в данном эпидсезоне штаммов вируса, которые будут циркулировать. Введение вакцины в организм не может вызвать заболевание, а только защищает иммунитет от сложного течения болезни.
Вакцинация от гриппа проводится бесплатно при наличии полиса ОМС. Сделать прививку от гриппа рекомендуют представителям всех профессий, работающих с населением, и в первую очередь, медицинским и социальным работникам, педагогам, воспитателям, продавцам, сотрудникам общественного транспорта и др.
Вакцинация также рекомендована всем группам населения, особенно детям, и также взрослым в зоне риска, страдающим хроническими заболеваниями, и конечно, старшему поколению в возрасте 65+.
Граждане старшей возрастной группы могут совместить проведение вакцинации с углубленным обследованием организма. Эта работа на территории области ведется с 2020 года в рамках проекта губернатора региона Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение».
Углубленное обследование организма - это профилактический медицинский осмотр для граждан старшей возрастной группы с широким спектром услуг. В медосмотр входят несколько диагностических блоков, направленных на выявление болезней системы кровоснабжения, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, костно-суставной системы (профилактика остеопороза), онкологии молочной и предстательной желез и других локализаций злокачественных новообразований.
В Южно-Сахалинске такой медосмотр можно пройти в клинико-диагностическом центре, Сахалинской областной клинической больнице, поликлиниках №2 и №4. Запись осуществляется в поликлинике по месту жительства или по направлению терапевта или узкого специалиста по профилю хронического заболевания.
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