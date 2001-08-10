Сахалинские студенты победили японских в соревновании по FIFA 2021

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре состоялся турнир по киберспорту между студентами СахГУ и университета Вакканай Хокусэй Гакуэн (Япония). Первые межвузовские онлайн-соревнования в "FIFA 2021" приурочили к 20-летию побратимских связей Южно-Сахалинска и города Вакканай, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоялось в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021 г. Организатором выступил Совет международных культурных обменов города-побратима, поддержку также оказывал глава представительства мэрии г. Вакканай г-н Митани Масаси. С предложением провести подобный турнир выступила японская сторона. В связи с действующими ковидными ограничениями временно приостановлены международные обмены, но дружба между городами-побратимами продолжается. На помощь студентам из разных стран пришли современные технологии и популярная компьютерная игра в жанре футбольного симулятора.

Перед проведением турнира состоялся телемост. В своем обращении председатель Совета международных культурных обменов г. Вакканай г-н Окая Сигекатцу и ректор университета г-н Мацуо Хидетака подчеркнули значимость мероприятий, которые способствуют укреплению дружеских международных отношений между городами.

С российской стороны с приветствием выступила ректор СахГУ Мария Ганченкова. На встрече также присутствовали представители губернаторства Хоккайдо на Сахалине. Первые тестовые игры со студентами из Вакканая прошли в июле и сентябре. Киберспортмены проверяли технические условия, настройки для проведения совместных матчей. Первую победу одержали островные студенты, во второй раз сыграли вничью.

- Для нас это первый опыт, который стал очень интересным, - рассказала старший преподаватель кафедры информатики Института естественных наук и техносферной безопасности СахГУ Натэлла Вашакидзе. - В перспективе - хотим провести внутривузовский чемпионат по онлайн-играм.

В день основного турнира островной вуз представили студенты второго курса по специальности «Прикладная математика и информатика» Никита Коньков, Никита Пак и Самвел Пашаян.

Игра проходила по правилам, которые предоставила японская сторона: три матча по 10 минут. Южно-сахалинские студенты играли за мюнхенскую "Баварию", а японские ребята - за французскую "Пари Сен-Жермен".

- Принять участие в соревнованиях нам предложила куратор и педагог, которая рассказала о возможности провести турнир по киберспорту, - поделился студент Самвел Пашаян. - Для меня это первый опыт игры с японскими студентами, было приятно пообщаться. Соревноваться с ними интересно и увлекательно, тем более, что киберспорт сегодня очень популярен.

Напомним, киберспорт - командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Сегодня активная аудитория киберспорта превышает 230 млн человек во всем мире.

По итогам соревнований победу в турнире одержала сборная СахГУ.