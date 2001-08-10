Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2021
Сейчас 10:07
71,86|83,00|66,91
В Южно-Сахалинске для сквозного проезда открыли участок ул. Милицейской
09:37, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске для сквозного проезда открыли участок ул. Милицейской

В Южно-Сахалинске для сквозного проезда открыли участок ул. Милицейской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд на участке ул. Милицейской в Южно-Сахалинске открыт для движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Ранее на участке в районе дома №8Б производился ремонт теплотрассы. Работы завершены раньше обозначенных сроков. Проезд автотранспорта осуществляется.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?