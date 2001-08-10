14 октября в Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по отопительному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 октября в работе горячей линии по вопросам ЖКХ примут участие генеральный директор Сахалинской коммунальной компании Андрей Зенин и временно исполняющая обязанности директора Парвина Мишарина ЖЭУ-3, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Вопросы об отсутствии тепла в квартирах южносахалинцев будут приниматься с 18:00 до 19:00 по телефону *0065 (с мобильного) или 8-800-302-00-65 (со стационарного).
С начала старта отопительного периода от жителей Сахалинской области поступило 397 заявок, из них 212 уже отработано, 185 находятся на контроле.
Направить информацию на горячую линию по вопросам ЖКХ можно несколькими способами:
-по номеру 8-800-302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефона;
-через аккаунт социальной сети Инстаграм @informgkh65;
-через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (звонки не принимаются, только сообщения);
-на электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru.
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