Самым последним к теплу подключат Южно-Курильский городской округ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Запуск отопительного периода в 17 муниципальных образованиях прошел ровно. Последним в отопительный период войдет Южно-Курильский городской округ. Муниципальные власти приняли решение подавать тепло в дома островитян с 15 октября. В настоящее время среднесуточная температура наружного воздуха в Южно-Курильске составляет 17 градусов. Об этом заявила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна на брифинге, посвященном этой теме. В мероприятии также принял участие генеральный директор Сахалинской коммунальной компании Андрей Зенин.
В 17 муниципальных образованиях запуск отопительного периода прошел ровно, без срывов. Все 203 котельные работают в штатном режиме. На складах ресурсоснабжающих предприятий находится 118,4 тыс. тонн угля, что составляет 102 % от нормативного запаса топлива (115,9 тыс. тонн), и 4,4 тыс. тонн жидкого топлива – 101% от нормативного (4,3 тыс. тонн), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- Первые 2-3 недели после старта традиционно идёт процедура выхода на гидравлический режим. Отопительный сезон не начинается как при нажатии на кнопочку: одномоментно вся система заполнилась и во всех домах одновременно появилось тепло и горячая вода. Идёт период постепенного подключения потребителей, регулировка внутридомовых систем. По состоянию на 11 октября к теплоснабжению подключены все социально-значимые объекты и 99 % жилых домов. В настоящее время отрабатываются точечные заявки по отдельным домам, подъездам, - отметила министр ЖКХ Наталия Куприна.
При подготовке к отопительному сезону в этом году в Южно-Сахалинске проводили два этапа гидравлических испытаний. По словам Андрея Зенина, такой подход позволил выявить более 650 повреждений и устранить большинство из них заранее, в межотопительный период.
- Мы вошли в отопительный период с 43 повреждениями, которые мы не устранили в момент подготовки. Однако они не сказались на пуске тепла. Отопительный сезон был начат вовремя, - рассказал А. Зенин.
В случае отсутствия тепла в радиаторах и горячей воды в кранах жителям островного региона необходимо обращаться на горячую линию ЖКХ по номеру *0065 с мобильного телефона или 8-800-302-0065 со стационарного.
С 1 по 11 октября операторы приняли 397 обращений, 212 из них закрыто, 185 еще находятся в работе. Наибольшее количество звонков зафиксировано в Южно-Сахалинске (296), Холмском (26) и Корсаковском (20) городских округах.
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