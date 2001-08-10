Сахалинские пожарные соревновались в скоростном подъеме на 17-й этаж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
08 октября сахалинские пожарные и спасатели, имеющие квалификацию газодымозащитник, приняли участие в соревнованиях под названием "Сахалинская вертикаль". Главная задача состязания - как можно быстрее добраться до финиша по лестничному маршу на 17-й этаж в боевой одежде пожарного с включённым дыхательным аппаратом, при этом вес полной экипировки составляет около 30 кг, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Подобные соревнования по скоростному подъему на высотное здание проводятся с целью развития и популяризации физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях, популяризации профессии пожарного среди населения, а для участников - это колоссальная возможность опробовать собственные силы.
Перед началом соревнований, в обязательном порядке, все участники проходили медицинский осмотр. Затем судьями производился осмотр боевой одежды и снаряжения на соответствие предъявляемым требованиям и если все было в порядке, то участника приглашали на линию старта.
Пока один штурмовал подъем, остальные участники разрабатывали тактику подъема. Условия соревнований были приближены к реальным, ведь у пожарных и спасателей имеется опыт действий на пожарах, когда им приходится подниматься на этажи высотных зданий. Упражнение считалось выполненным, при условии, что участник пересек финишную линию, расположенную на 17 этаже. Результаты забега фиксировались секундомером и заносились в итоговый протокол.
По итогу соревнований призовые места распределились следующим образом:
В командном зачете первое место досталось шестой пожарно-спасательной части, второе место у пожарных четвертой пожарно-спасательной части, третье у первой пожарно-спасательной части.
В личном зачете лучший результат показал Дмитрий Незванкин, второй результат у Рустама Байтемирова, замыкает тройку лидеров Алексей Балдаков.
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