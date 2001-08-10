Холмские школьники попросили водителей не садиться пьяными за руль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмские школьники призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом виде. Особую тревогу вызывает факт, что многие водители по-прежнему не соблюдают Правила дорожного движения и вопреки ужесточению административного законодательства продолжают садиться за руль в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции совместно с волонтерами, учениками 5«А» класса школы № 1 г. Холмска и представителями СМИ, проведена акция "Выпил? Не садись за руль!".
Школьники, совместно с педагогами тщательно готовились к данному мероприятию, рисовали плакаты, рисунки, писали письма-обращения к водителям.
В ходе мероприятия дети и сотрудники ГИБДД обращались ко всем проезжающим водителям с призывом не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, а также напомнили, что пьянство за рулем всегда приводит к трагедии и попросили не подвергать здоровье и жизнь окружающих опасности.
Автоинспекторы рассказывали о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения и приводили статистику ДТП. Также, инспекторы ДПС разъясняли водителям, что повторное вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет уже не административную, а уголовную ответственность.
Водители положительно отнеслись к данной акции. По их мнению, подобные мероприятия не только призывают водителей не употреблять спиртное за рулем, но и заставляют действительно задуматься о необратимых последствиях.
ГИБДД призывает жителей и гостей области не оставаться равнодушными и оказывать содействие в выявлении подобных нарушений ПДД. Сообщать о фактах нетрезвого вождения необходимо в дежурную часть ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель!»: 8 (4242) 789-600, звонки на который принимаются со всех районов Сахалинской области.
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