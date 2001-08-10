Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2021
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12:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Холмские школьники попросили водителей не садиться пьяными за руль

Холмские школьники попросили водителей не садиться пьяными за руль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмские школьники призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом виде. Особую тревогу вызывает факт, что многие водители по-прежнему не соблюдают Правила дорожного движения и вопреки ужесточению административного законодательства продолжают садиться за руль в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции совместно с волонтерами, учениками 5«А» класса школы № 1 г. Холмска и представителями СМИ, проведена акция "Выпил? Не садись за руль!".

Школьники, совместно с педагогами тщательно готовились к данному мероприятию, рисовали плакаты, рисунки, писали письма-обращения к водителям.

В ходе мероприятия дети и сотрудники ГИБДД обращались ко всем проезжающим водителям с призывом не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, а также напомнили, что пьянство за рулем всегда приводит к трагедии и попросили не подвергать здоровье и жизнь окружающих опасности.

Автоинспекторы рассказывали о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения и приводили статистику ДТП. Также, инспекторы ДПС разъясняли водителям, что повторное вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет уже не административную, а уголовную ответственность.

Водители положительно отнеслись к данной акции. По их мнению, подобные мероприятия не только призывают водителей не употреблять спиртное за рулем, но и заставляют действительно задуматься о необратимых последствиях.

ГИБДД призывает жителей и гостей области не оставаться равнодушными и оказывать содействие в выявлении подобных нарушений ПДД. Сообщать о фактах нетрезвого вождения необходимо в дежурную часть ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель!»: 8 (4242) 789-600, звонки на который принимаются со всех районов Сахалинской области.

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