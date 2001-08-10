Новый детский сад в Дальнем будет готов принять детей к марту 2022 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин провел выездное совещание на строительной площадке детского сада в новом микрорайоне Дальнего. Мэр дал ряд поручений управлению капитального строительства и департаменту образования, а также познакомился с заведующей детским садом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как доложил начальник управления капитального строительства Владимир Зиневич, техническая готовность объекта составляет более 75%. Завершаются работы по обустройству фасадной системы. Ведется внутренняя отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.

Мэр Сергей Надсадин поручил департаменту образования оперативно после сдачи объекта провести все необходимые процедуры, в том числе по лицензированию, чтобы детский сад смог открыться не позднее 1 марта 2022 года.

- В этом районе живет много семей с детьми. И наша задача - обеспечить их местами в детском саду. Поэтому затягивать с открытием нельзя. Поручил мобилизовать все ресурсы, чтобы открыть сад раньше планируемых сроков, - сказал мэр.

У детского сада №56 уже есть название - "Лукоморье". Назначена заведующая. Олеся Клочкова работает в системе образования более 13 лет. Начинала в должности воспитателя, затем 7 лет проработала заместителем заведующего, в том числе детского сада "Бусинка", который также расположен в новом микрорайоне Дальнего.

Олеся Клочкова рассказала Сергею Надсадину, что живет в этом же микрорайоне, поэтому знает, как все ждут открытия детского сада. Она ежедневно приходит на строительную площадку, чтобы контролировать процесс и решать возникающие вопросы.

– Уже закуплены игрушки, мебель. В ближайшее время начнем формировать коллектив, резюме поступило очень много, – рассказала Олеся Клочкова.

Напомним, детский сад на 330 мест возводит ООО "Остов". В здании учреждения предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы, логопедические группы. На прилегающей территории будут обустроены прогулочные площадки, теплицы, спортивная площадка (мини футбол, беговые дорожки).

Строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография".