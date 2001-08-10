Новый детский сад в Дальнем будет готов принять детей к марту 2022 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин провел выездное совещание на строительной площадке детского сада в новом микрорайоне Дальнего. Мэр дал ряд поручений управлению капитального строительства и департаменту образования, а также познакомился с заведующей детским садом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как доложил начальник управления капитального строительства Владимир Зиневич, техническая готовность объекта составляет более 75%. Завершаются работы по обустройству фасадной системы. Ведется внутренняя отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.
Мэр Сергей Надсадин поручил департаменту образования оперативно после сдачи объекта провести все необходимые процедуры, в том числе по лицензированию, чтобы детский сад смог открыться не позднее 1 марта 2022 года.
- В этом районе живет много семей с детьми. И наша задача - обеспечить их местами в детском саду. Поэтому затягивать с открытием нельзя. Поручил мобилизовать все ресурсы, чтобы открыть сад раньше планируемых сроков, - сказал мэр.
У детского сада №56 уже есть название - "Лукоморье". Назначена заведующая. Олеся Клочкова работает в системе образования более 13 лет. Начинала в должности воспитателя, затем 7 лет проработала заместителем заведующего, в том числе детского сада "Бусинка", который также расположен в новом микрорайоне Дальнего.
Олеся Клочкова рассказала Сергею Надсадину, что живет в этом же микрорайоне, поэтому знает, как все ждут открытия детского сада. Она ежедневно приходит на строительную площадку, чтобы контролировать процесс и решать возникающие вопросы.
– Уже закуплены игрушки, мебель. В ближайшее время начнем формировать коллектив, резюме поступило очень много, – рассказала Олеся Клочкова.
Напомним, детский сад на 330 мест возводит ООО "Остов". В здании учреждения предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы, логопедические группы. На прилегающей территории будут обустроены прогулочные площадки, теплицы, спортивная площадка (мини футбол, беговые дорожки).
Строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают побороться за Всероссийскую премию "Эксперт года – 2022"
09:09 Сегодня Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
16:52 Сегодня В Южно-Сахалинске началась массовая эвакуация автомобилей
10:14 Сегодня Сахалинских школьников познакомили с корейским алфавитом
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
Выбор редакции
- 09:09 Сегодня Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
- 10:48 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
- 14:52 1 Октября Тонну овощей принесли сахалинцы в дар животным зоопарка
- 11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?