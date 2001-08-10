Сахалинская область готовится к Всероссийской переписи населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в новом цифровом формате. Ответить на вопросы можно будет не только переписчикам лично, но и на портале Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат в ходе пробной переписи населения в 2018 году.
Любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись, сможет самостоятельно пройти опрос на Госуслугах. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков. Всплывающие подсказки и пояснения облегчат заполнение анкеты. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику. Пройти интернет-перепись можно будет также в МФЦ на гостевых компьютерах.
Одновременно масштабный опрос пройдет и в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут по квартирам и домам тех, кто не принял участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.
В России нет никаких наказаний за уклонение от участия в переписи. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый может не отвечать на тот или иной вопрос по собственным соображениям. Перепись населения абсолютно конфиденциальна.
При переписи используются три формы бланков. Лист формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции. Переписной лист формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей).
Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни вносятся в переписной лист формы «П», а для опроса лиц, временно находящихся в стране, используется лист формы «В».
В преддверии переписи запущена горячая линия Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Более 170 операторов колл-центра прошли специальную подготовку и отвечают на вопросы с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени. В другие часы звонок примет автоответчик, и можно будет оставить заявку на обратный звонок оператора.
Отметим, что в этот же период переписи населения пройдут в 80 странах мира. Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. Масштабный опрос поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником расширенных знаний о структуре российского общества.
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