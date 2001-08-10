Военный городок в Южно-Сахалинске подключат к газовой котельной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальная котельная на экологически чистом топливе с 2016 года обеспечивает теплом жителей Хомутово-1. В нынешнем отопительном периоде к ней подключает еще и Хомутово-2 – это 8 домов, где проживают 1800 человек. Глава региона лично проконтролировал, как идет эта работа, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- От жителей военного городка мне в социальных сетях не раз поступали жалобы на то, что в квартирах недостаточно тепло, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Этот отопительный сезон микрорайон начинает со старой угольной котельной, но к 25 октября его должны подключить к новой газовой. Работу необходимо провести спокойно и грамотно, чтобы у людей дома не было перебоев с теплом. Срывов отопительного сезона быть не должно – это недопустимая ситуация.
Мощность муниципальной газовой котельной – 8 Гкал/час – рассчитана на два жилых микрорайона. Хомутово-2 ранее не могли подключить к современному объекту энергетики из-за того, что жилые дома находятся в ведении Минобороны РФ.
– В этом году мы, наконец, получили согласование на прокладку теплотрассы. Рассчитываем провести работы в течение двух недель, пока температуры еще не такие низкие, и подключить дома к газовой котельной. Старую угольную мы проверили – она тоже готова к отопительному периоду, – пояснил вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг.
Отметим, подготовка Сахалинской области к нынешнему осенне-зимнему периоду началась еще прошлой весной – как только завершился прошлый отопительный сезон. В этой работе были задействованы тысячи человек по всему региону. Подготовка шла на основании дорожной карты, составленной на основании поручения губернатора.
На подготовку к зиме из регионального бюджета направили более 1 миллиарда рублей. Было отремонтировано 16,7 (104% от плана) километров тепловых и 38,3 (106% от плана) километра водопроводных сетей, а также 5,6 (100% от плана) километра сетей водоотведения. Все ресурсоснабжающие организации области своевременно заключили договоры на поставку угля и жидкого топлива.
На складах в муниципальных образованиях находится более 118,4 тысяч тонн угля – это 102 процента от нормативного запаса топлива. Запас жидкого топлива составляет 4,4 тысяч тонн – 101 процент от необходимого объема.
Первыми отопительный сезон встретили Охинский и Ногликский районы. В остальных городских округах, кроме Невельского и Южно-Курильского, батареи потеплели с 1 октября. Условием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура – ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд.
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