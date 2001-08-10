11:02, | Новости общества Сахалина и Курил
9 и 10 октября не будет сквозного проезда по ул. Институтской в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сквозной проезд по ул. Институтской в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни будет закрыт для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ограничения продлятся с утра 9 октября и до вечера 10 октября. За это время силами подрядной организации в районе дома №16 по ул. Институтской будут выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для трех многоквартирных домов.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при движении в указанном районе.
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Новости общества Сахалина и Курил
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