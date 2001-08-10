Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2021
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На два дня закрывается сквозной проезд по ул. Невельской в Южно-Сахалинске
11:02, | Новости общества Сахалина и Курил

9 и 10 октября не будет сквозного проезда по ул. Институтской в Южно-Сахалинске

9 и 10 октября не будет сквозного проезда по ул. Институтской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд по ул. Институтской в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни будет закрыт для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся с утра 9 октября и до вечера 10 октября. За это время силами подрядной организации в районе дома №16 по ул. Институтской будут выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для трех многоквартирных домов.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при движении в указанном районе.

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