9 и 10 октября не будет сквозного проезда по ул. Институтской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд по ул. Институтской в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни будет закрыт для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся с утра 9 октября и до вечера 10 октября. За это время силами подрядной организации в районе дома №16 по ул. Институтской будут выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для трех многоквартирных домов.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при движении в указанном районе.