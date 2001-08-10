Сахалинцев и курильчан приглашают побороться за Всероссийскую премию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ее цель - определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. Премия «Эксперт года» посвящена людям непубличным, от чьей работы зависит будущее. Лауреатами премии становятся и маститые эксперты, и молодые профессионалы, которые заявили о себе громкими проектами в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни.

На первом этапе, до 30 января 2022 года, оргкомитет будет принимать заявки от участников. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса.

На втором этапе формируется шорт-лист, который будет представлен на рассмотрение членам Экспертного совета, состоящего из известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур.

На третьем этапе конкурса экспертный совет определит победителей в каждой из номинаций. Затем в Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Эксперт года - 2022".

Более подробная информация - на сайте expertgoda.expertnw.com.

Участие в премии традиционно бесплатное.