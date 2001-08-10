На территории южно-сахалинских школ высадили кедры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня учителя на территории 15 южно-сахалинских школ высадили саженцы сосны кедровой корейской и сибирской - всего 80 деревьев. Инициатором акции по озеленению выступила компания GS Group. Саженцы прибыли Южно-Сахалинск из калининградского питомника, их передал городу основатель проекта "Кедры России" Иван Санжаров.
Содействие в организации посадок также оказала администрация Южно-Сахалинска. Как рассказали специалисты Управления охраны окружающей среды и озеленения города, кедры показывают хорошую приживаемость. При правильном уходе через 10 лет деревья достигнут высоты полтора-два метра и станут прекрасным украшением школьных дворов. Всего из калининградского питомника в областной центр передано 80 саженцев кедров, которые распределили по учреждениям образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одним из учреждений, где высажены деревья, стала гимназия №2. В акции по озеленению, которая состоялась накануне профессионального праздника учителей, приняли участие старшеклассники.
- Для гимназии это стало доброй традицией. И в начале учебного года, и осенью, возле нашего учреждения появляются новые деревья. Территорию украшают клены, ели, сирень. Теперь будут радовать кедры, – рассказала директор гимназии №2 Ирина Чеснокова.
Ученик 10А класса Максим Витковский считает, что, участвуя в озеленении, гимназисты вносят вклад в благоустройство пришкольной территории.
- Деревья будут расти здесь много лет. Думаю, что следующим поколениям будет приятно осознавать, что кедры здесь когда-то посадили выпускники. Надеюсь, ребята станут бережно относиться к ним и, конечно, сами захотят перенять эту добрую традицию и поучаствовать в озеленении, - добавил Максим.
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