Сахалинка хотела заработать в интернете и лишилась более 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" поступило заявление от 29-летней местной жительницы. Гражданка сообщила о том, что мошенники похитили у нее более 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Выяснилось, что днем ранее в одной из популярных социальных сетей потерпевшая увидела рекламу быстрого заработка, под которой внизу была указана ссылка для перехода в приложение. Перейдя по ней, заявительница попала в группу, организованную неким гражданином Р., который предоставлял информацию об инвестировании денежных средств. Злоумышленник убедил женщину вложить 50 тысяч рублей в инвестиционную биржу для получения прибыли в размере 8 тысяч долларов США. В этот же день потерпевшая перевела указанную сумму на счет афериста. Затем неизвестный объяснил женщине, что необходимо оплатить еще налог более 50 тысяч рублей, что потерпевшая и сделала. Позже, мошенник сообщил заявительнице что налог был рассчитан неправильно, и ей необходимо доплатить еще около 40 тысяч рублей. Тогда гражданка заподозрила неладное и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.