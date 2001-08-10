Собственникам зданий в Южно-Сахалинске напоминают о требованиях правил благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года департамент общественной безопасности и контроля направил физическим и юридическим лицам около тысячи предостережений и информационных писем о необходимости соблюдения правил благоустройства. Также среди профилактических мероприятий - беседы с собственниками объектов о недопущении правонарушений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечают в департаменте, профилактические меры дают результат.
Так, на сегодняшний день собственники зданий провели ремонт фасада и входных групп объектов, на которых ранее сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали нарушения (фото до/после) . Это здания по адресам:
- ул. Карпатская, 9;
-ул. Сахалинская, 157;
- пр. Коммунистический, 41;
Собственники зданий по ул. Сахалинской, 59 и ул. Железнодорожной, 37 помыли и очистили фасады от посторонних надписей, наклеек, а также демонтировали несогласованные информационные конструкции.
Администрация города благодарит их за оперативное реагирование на замечания сотрудников департамента по устранению выявленных нарушений.
До наступления отрицательных температур остается не так много времени и администрация в очередной раз призывает граждан и руководителей предприятий всех форм собственности принять меры и привести в надлежащее состояние элементы и объекты благоустройства, в том числе провести уборку своей территории от мусора. Также необходимо своевременно проводить работы по покраске, ремонту, мойке и очистке ограждений и фасадов зданий, сооружений от грязи, пыли, посторонних надписей и объявлений, не допускать складирование строительных материалов и отходов на объектах озеленения и иных не предназначенных для этого территориях.
В случае, если правообладатели объектов не принимают меры к устранению правонарушений и не информируют о планах работ на объектах, материалы муниципального контроля направляются в административную комиссию Южно-Сахалинска для принятия мер административного реагирования.
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