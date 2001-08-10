Почти 50 курильчан трудоустроят на новом производстве в Южно-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Кунашире завершилось строительство цеха, который будет выпускать рыбную муку и рыбий жир. Наладчики провели успешный пробный запуск технологического оборудования. В ближайшие дни сюда прибудет комиссия для приемки объекта в эксплуатацию. Официальный запуск цеха "Южно-Курильского рыбокомбината" намечен на начало ноября.

Экономика отдаленных российских островов построена на добыче и переработке водных биоресурсов. Российские рыбаки наладили масштабный промысел горбуши, кеты, минтая, трески, сельди-иваси, сайры, камбалы.

- Чтобы сохранить природу, надо рационально пользоваться ее ресурсами. Новое производство, созданное на Курилах, - пример такого подхода. С запуском цеха пойдут в дело отходы рыбоперерабатывающего производства, которые прежде приходилось утилизировать. Важно также, что в районе, где проживает 12 тысяч человек, появится 46 новых рабочих мест, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Создание цеха компании "Южно-Курильский рыбокомбинат" велось при поддержке "Корпорации развития Сахалинской области". В основе нового производства - оборудование из Таиланда.

В прошлом году, когда пришло время финального монтажа и пусконаладочных работ, тайские специалисты приехать на Кунашир не смогли. Из-за пандемии коронавируса границы оказались закрытыми. Чтобы не останавливать работы, "Южно-Курильский комбинат" заключил контакт с российской компанией, имеющей опыт монтажа подобного оборудования.

- Мы через Интернет наладили трансляцию со стройплощадки. Наши партнеры из Таиланда в режиме реального времени следили за ходом монтажа, консультировали. В результате мы избежали остановки проекта. Пробный запуск показал, что цех полностью готов к работе. Теперь нам предстоит ввод объекта в эксплуатацию, - рассказал генеральный директор ООО "Южно-Курильский рыбокомбинат" Константин Коробков.

Возможность транслировать высококачественное изображение через Интернет на одном из самых отдаленных обитаемых островов России появилась недавно. В 2019 году на Курилы проложили подводную волоконно-оптическую линию связи. Проект, реализованный в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы", обошелся в 3,3 млрд рублей.

Расчетный годовой объем продукции цеха на Кунашире, - более 8000 тонн. Из них 5000 тонн - рыбная мука. Остальное - рыбий жир. Эта продукция пользуется спросом на отечественном и международном рынках. Она применяется при изготовлении кормов для рыб, сельскохозяйственных и домашних животных.

Запуск цеха приведет к увеличению налоговых поступлений в региональный и муниципальный бюджеты.