Почти 50 курильчан трудоустроят на новом производстве в Южно-Курильске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Кунашире завершилось строительство цеха, который будет выпускать рыбную муку и рыбий жир. Наладчики провели успешный пробный запуск технологического оборудования. В ближайшие дни сюда прибудет комиссия для приемки объекта в эксплуатацию. Официальный запуск цеха "Южно-Курильского рыбокомбината" намечен на начало ноября.
Экономика отдаленных российских островов построена на добыче и переработке водных биоресурсов. Российские рыбаки наладили масштабный промысел горбуши, кеты, минтая, трески, сельди-иваси, сайры, камбалы.
- Чтобы сохранить природу, надо рационально пользоваться ее ресурсами. Новое производство, созданное на Курилах, - пример такого подхода. С запуском цеха пойдут в дело отходы рыбоперерабатывающего производства, которые прежде приходилось утилизировать. Важно также, что в районе, где проживает 12 тысяч человек, появится 46 новых рабочих мест, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.
Создание цеха компании "Южно-Курильский рыбокомбинат" велось при поддержке "Корпорации развития Сахалинской области". В основе нового производства - оборудование из Таиланда.
В прошлом году, когда пришло время финального монтажа и пусконаладочных работ, тайские специалисты приехать на Кунашир не смогли. Из-за пандемии коронавируса границы оказались закрытыми. Чтобы не останавливать работы, "Южно-Курильский комбинат" заключил контакт с российской компанией, имеющей опыт монтажа подобного оборудования.
- Мы через Интернет наладили трансляцию со стройплощадки. Наши партнеры из Таиланда в режиме реального времени следили за ходом монтажа, консультировали. В результате мы избежали остановки проекта. Пробный запуск показал, что цех полностью готов к работе. Теперь нам предстоит ввод объекта в эксплуатацию, - рассказал генеральный директор ООО "Южно-Курильский рыбокомбинат" Константин Коробков.
Возможность транслировать высококачественное изображение через Интернет на одном из самых отдаленных обитаемых островов России появилась недавно. В 2019 году на Курилы проложили подводную волоконно-оптическую линию связи. Проект, реализованный в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы", обошелся в 3,3 млрд рублей.
Расчетный годовой объем продукции цеха на Кунашире, - более 8000 тонн. Из них 5000 тонн - рыбная мука. Остальное - рыбий жир. Эта продукция пользуется спросом на отечественном и международном рынках. Она применяется при изготовлении кормов для рыб, сельскохозяйственных и домашних животных.
Запуск цеха приведет к увеличению налоговых поступлений в региональный и муниципальный бюджеты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
Выбор редакции
- 10:48 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
- 14:52 1 Октября Тонну овощей принесли сахалинцы в дар животным зоопарка
- 11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
- 09:21 30 Сентября Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?