“Столбовская” тропа Кунашира претендует на победу в премии National Geographic
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экологическая тропа "Столбовская" - здесь можно увидеть уникальный реликтовый лес, заставший еще древних обитателей Кунашира - айнов, деревья-гиганты, которые не обхватить в одиночку, густые заросли бамбучника и трав выше человеческого роста. Всего на тропе описано более 200 видов растений - мхов, лишайников, папоротников, хвойных и цветковых разных жизненных форм - трав, лиан, кустарников и деревьев, из которых 30 видов, занесенных в Красную Книгу России. Из животных на тропе можно встретить зайцев, лис, медведей.
История и облик тропы неразрывно связаны с деятельностью вулкана Менделеева. "Столбовская" - это участок конно-пешеходной дороги, построенной японцами в начале ХХ века, по которой вывозили на побережье серу, добытую на фумарольных полях вулкана. На тропе находятся горячие источники вулканического происхождения.
Тропа начинается на 15 км дороги Южно-Курильск - Головнино (территория охранной зоны заповедника "Курильский"). Общая протяженность тропы 3 км 200 м. Далее маршрут может быть продолжен налево - к дачному поселку "Третьяково" (5 км), или направо - к мысу Столбчатый (2 км по побережью).
Тропа также является невероятно грибным местом - на территории зафиксировано более 100 видов. Кром е того, в 2017 году здесь были совершены сенсационные находки. Впервые в России были найдены два вида грибов: Russula alboareolata (сыроежка белоареолированная) - описан из Японии, только там он распространен. Второй - Strobilomyces confusus (шишкогриб неясный) известен как в Японии, так и в Северной Америке.
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