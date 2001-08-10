В Южно-Сахалинске меняют требования к ограждениям строительных площадок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска вносит изменения в правила обустройства и содержания строительных площадок на территории городского округа. Нововведения касаются типа ограждений, рассказаоли ТИА "Острова" в городской администрации.
Регулярный мониторинг строительных площадок показал, что в настоящее время с учетом различных факторов существует необходимость пересмотреть проектные решения по установке временных ограждений.
Так, принято решение исключить использование временного ограждения в виде профилированного листа цвета «шоколад».
Теперь, в зависимости от вида работ: реконструкция, капитальный ремонт или новое строительство зданий и сооружений – необходимо будет использовать модульные секции с опорными блоками и доборными элементами с заполнением из металлических прутьев, перфорированного металлического листа, банерной сетки.
Варианты эскизных решений также будут внесены в постановление «Об утверждении Правил обустройства и содержания строительных площадок на территории городского округа».
Подготовлен проект решения по внесению изменений в правила благоустройства для рассмотрения в городской Думе.
Планируется, что новые правила должны вступить в силу к началу строительного сезона 2022 года.
Контроль за исполнением будет осуществлять департамент общественной безопасности и контроля.
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