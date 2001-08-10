В Южно-Сахалинске ТОСы отметили праздник двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты не первый год участвуют в конкурсе социальных проектов на предоставление муниципальных грантов. По традиции успешное претворение в жизнь инициатив для многих объединений завершается праздничными мероприятиями.

Идеи представителей ТОС, получившие грантовую поддержку муниципалитета, в основном связаны с благоустройством дворов, установкой систем видеонаблюдения, приведением в порядок детских и спортивных площадок. ТОС «Пограничная 20» и «Пограничная 22»в этом году на средства гранта провели озеленение территории, установили ограждение и палисадники. Очередной праздник двора местные жители встречали в обновленном пространстве. На мероприятии звучала патриотическая музыка, были приготовлены чай и угощения, организована развлекательная программа для детей.

– Наш ТОС создан в 2019 году, каждый год стараемся участвовать в муниципальном конкурсе. За это время при поддержке администрации сделано очень много. Такие мероприятия объединяют жителей, – поделилась мнением председатель ТОС «Пограничная 22» Анна Григорьева.

Большим семейным праздником также завершился проект «Безопасный двор, счастливые соседи», реализованный ТОС «Горького 20». В этом году здесь были установлены система видеонаблюдения и шлагбаум.

Яркую насыщенную программу подготовили представители ТОС «Комсомольская 295 Б», ТОС «Комсомольская 295». С 2019 по 2021 годы каждым из объединений реализовано 6 социальных проектов. На празднике двора для детей были организованы игры, беспроигрышная лотерея. В завершении мероприятия перед гостями праздника выступила председатель ТОС «Комсомольская 295 Б» Елена Фролова. Она отметила, что благодаря финансовой поддержке администрации города в течение трёх лет активисты смогли улучшить игровую площадку, уложить покрытием ее территорию.

Напомним, что южно-сахалинские ТОСы могут получить грантовую поддержку на реализацию проектов по благоустройству. Свои предложения активисты могут оформить в виде проекта и, успешно защитив его перед комиссией, получить до 500 тыс. рублей на реализацию (плюс один процент от стоимости проекта составляет финансовое участие самих жителей). В настоящее время в городском округе зарегистрирован 91 действующий ТОС, из них 8 в качестве юридического лица. Дополнительную информацию можно получить по ссылке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2374 либо обратившись за консультацией по телефону 300-814 (доб.7) в департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска.

По результатам конкурса социальных проектов в этом году финансирование получили 24 проекта городских ТОСов на общую сумму 10 млн. рублей.