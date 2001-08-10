В Южно-Сахалинске владельцев некрасивых гаражей будут штрафовать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска провел мониторинг состояния гаражно-строительных кооперативов и прилегающей территории на улицах Ленина и Железнодорожной. Цель мероприятий - приведение объектов в надлежащий вид, соответствующий правилам благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ряд нарушений были оперативно устранены собственниками при получении информационных материалов от специалистов департамента. По остальным фактам администрацией внесено 42 предостережения, объекты взяты на контроль.
Наиболее характерным нарушением является неисполнение требований по содержанию фасадов зданий, входных групп, декоративных элементов и захламлению территории гаражно-строительных кооперативов.
На сегодняшний день нарушения по содержанию устранены полностью на 13 объектах. Владельцами проведено бетонирование примыканий, окраска входных групп и фасадов, замена панелей. Еще 6 собственников запланировали капитальный ремонт ворот гаражей на весну 2022 года, о чем предоставили гарантийные письма.
По ненадлежащему содержанию территорий замечания устранены полностью на 16 объектах: проведена уборка мусора, окошена трава.
В отношении 7 правонарушителей, не принявших меры по устранению нарушений и проигнорировавших вынесенные предостережения, материалы мониторинга направлены в административную комиссию для решения вопроса об привлечении к ответственности.
Отметим, что при устранении нарушений посредством ремонта и покраски владелец объекта обязан соблюдать концепцию цветового решения фасада, поэтому при выборе краски необходимо ориентироваться на цветовую палитру всего здания и выбирать неброские цвета.
Напомним, за нарушение требований, касающихся обеспечения благоустройства с 1 января 2021 года увеличены штрафные санкции. За первичное нарушение для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 тысяч рублей, для должностных лиц до 40 000 рублей, для юридических лиц - до 250 000 рублей. Возрос штраф и за повторное правонарушение. Так минимальный размер штрафа для физических лиц составляет от 4000 до 5000 тысяч рублей. Для должностных лиц диапазон штрафов теперь составляет от 40000 до 50000 рублей, для юридических лиц от 250000 до 300000 рублей.
Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание, что согласно правилам содержание территории и элементов благоустройства - прямая обязанность собственника объекта.
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