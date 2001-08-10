Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2021
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Опубликован список домов Южно-Сахалинска, где 6 октября отключат воду
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Опубликован список домов Южно-Сахалинска, где 6 октября отключат воду

Опубликован список домов Южно-Сахалинска, где 6 октября отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 6 октября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах Южно-Сахалинска:

- ул. Сахалинская,100, 102, 106, 106а, 108;

- ул. Южно-Сахалинская,17а, 27;

- пер. Ангарский, 6;

- ул. Северная, 44.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

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