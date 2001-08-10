Валерий Лимаренко проинспектировал новостройку для переселенцев из аварийного жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11-этажный дом на 127 квартир по улице Поповича, 31 в Южно-Сахалинске сдадут до конца этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Дом начали возводить в мае прошлого года, сейчас он уже в высокой степени готовности. Работы должны идти точно по графику, чтобы на праздниках у людей был еще один повод для радости. Квартиры перед сдачей обязательно покажут будущим новоселам и учтут все их замечания и пожелания, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Глава региона также поручил привести в порядок придомовую территорию. Здесь снесли аварийные постройки. На их месте обустроят спортивную площадку, зону воркаута, поле для мини-футбола. Активности будут доступны не только для жителей дома, но и для всех желающих.
Работы на строительной площадке идут с опережением графика. Многоэтажку хотят сдать в ноябре, а не в декабре, как планировалось изначально.
Как рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, списки на переселение уже готовы. В доме предусмотрено 28 однокомнатных, 62 двухкомнатных, 32 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных квартир.
В этом году по программе расселения аварийного жилфонда в Южно-Сахалинске ранее уже сдали дом на 36 квартир в Ново-Александровске и на 45 квартир – в Санаторном.
Программа расселения финансируется полностью за счет бюджетных средств. Глава региона на личном контроле держит сроки и качество строительства социального жилья, точечно взаимодействуя с местными властями, подрядчиками, контрольно-надзорными органами.
Отметим, что Сахалинская область одной из первых в России выполнила программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Федеральный центр поддержал инициативу Валерия Лимаренко о включении островного региона в новую программу, рассчитанную на расселение фонда, призванного непригодным для проживания до 1 января 2021 года. В ближайшую пятилетку ключи от комфортных квартир должны получить почти 29 тысяч сахалинцев и курильчан.
В перспективе на островах начнут работу крупные застройщики, а также будет реализован проект "Дальневосточный квартал". Предполагается, что государство будет бесплатно обеспечивать застройщиков земельными участками и подключением ко всей необходимой инфраструктуре. Соответственно, себестоимость квадратного метра будет снижена, что позволит сдержать рост цен на недвижимость на Дальнем Востоке. Губернатор достиг договоренности с федеральными властями, чтобы этот механизм заработал на Сахалине в пилотном режиме раньше, чем в других регионах. Это позволит нарастить объемы жилищного строительства, а значит, быстрее решить квартирный вопрос для жителей области. "Дальневосточные кварталы" могут появиться в Дальнем, Ново-Александровске и селе Мицулевка Анивского района.
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