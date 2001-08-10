В Южно-Сахалинске строят дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает информировать горожан об этапах работ по обеспечению подъездными путями, а также инженерной инфраструктурой земельных участков, которые предоставлены многодетным семьям в ряде населенных пунктов городского округа.
Так, в с. Березняки многодетным семьям было предоставлено порядка 460 участков. Часть из них расположена в застроенной части села, которая обеспечена инфраструктурой. Что касается остальных, то весной этого года полностью завершено обустройство участков сетями электроснабжения. Подъездными путями с с 2018 по 2020 год обеспечено 354 земельных участка. Это улицы: Воскресная, им. Н.П. Салтука, им. академика А. П Окладникова, Полярная, Соколовская, Березовая, Легендарная, Заветная, проезд Семейный, ул. Лозовая ,проезд Медовый, ул. им. В.И. Шороховой, проезд Лучезарный, ул. Абрикосовая, ул. Лебединая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Запланированы к обустройству подъездные пути к еще порядка 70 земельным участкам, расположенным на проезде Дивный, в переулках Отважный, Резной и Лыжный, а также земельные участки, прилегающие к трассе Южно-Сахалинск- Оха.
В планах администрации города реконструкция водозабора для улучшения качества водоснабжения в селе, а также для дальнейшего строительства водопроводных сетей к участкам, предоставленным многодетным семьям. На территории села также планируется строительство очистных сооружений. Уже готово обоснование инвестиций. Над включением этих объектов в областную адресную инвестиционную программу (АИП) муниципалитет работает с региональным правительством.
В Новой Деревне для строительства индивидуального жилья многодетным семьям в собственность было предоставлено более 250 земельных участков. За 2017, 2018, 2019 годы построены сети электроснабжения (100%), водоснабжения (100%), газоснабжения (100%). Все участки обеспеченны транспортной инфраструктурой. Обустроены подъездные пути к участкам, расположенным по улицам: Надежды, Охинская, им. Д.Г. Пономарева, Правобережная, Старорусская, Фестивальная, им. А.Р. Гнечко, им. П.И. Ильичева, Парковая, Новая, Фермерская, им. С.А. Савушкина.
В 2020 году было выделено еще порядка 20 участков в районе пересечения улиц Центральной и Охинской. Вопросы обустройства к ним подъездных путей — также на особом контроле администрации города.
Напомним, муниципалитет разработал порядок по компенсационным выплатам многодетным семьям на приобретение и установку локальных очистных сооружений. Администрация города обратилась в министерство строительства Сахалинской области для определения источника финансирования. После чего, порядок вступит в силу.
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