В Южно-Сахалинске открыли новую зеленую зону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные завершились работы по обустройству зеленой зоны на пересечении улиц Сахалинской и Железнодорожной. На месте пустыря появился небольшой сквер с цветами, кустарниками и беседкой для отдыха, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, инициатива общественников города реализуется при поддержке администрации Южно-Сахалинска на грантовые средства Правительства Сахалинской области с участием бизнеса.

- У муниципалитета давно были планы по обустройству этого пустыря, место оживленное, на пересечении центральных улиц, рядом остановка автобуса. Долго думали, как обустроить территорию с учетом особенностей местности, и нашли интересное решение - сделать мостик, - уточнил детали проекта начальник отдела озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Дмитрий Чернуха. - Мы взяли на себя все процедуры по согласованию: это центр города, необходимо было получить разрешения. В дальнейшем объект будет передан на баланс муниципалитета.

В дополнение к растениям, приобретенным на грантовые средства, совхоз «Тепличный» безвозмездно предоставил цветочную рассаду, Сбербанк закупил 40 кустов сирени. К участию присоединились и неравнодушные горожане, которые приносили саженцы с приусадебных участков. В обустройстве сквера также приняли участие волонтеры, учащиеся школы №11, студенты СахГУ.

- Здесь был заброшенный, заболоченный пустырь, в течение двух месяцев каждые входные мы приходили сюда: сперва очистили территорию, планировали расположение клумб, потом садили рассаду, - поделился волонтер Ярослав Мещеряков.

В новом сквере установлены малые архитектурные формы - беседка и мостик, разбиты клумбы, оформлены элементы ландшафтного дизайна и пешеходные дорожки, высажены кустарники и цветы.

- Сегодня мы вышли на финишную прямую. Завершающим этапом стала высадка газона. Хотим поблагодарить всех за содействие, большую помощь нам оказала администрация города, - повел итоги координатор проекта «Чистая страна» в Южно-Сахалинске Дмитрий Бабий.

Композиция сквера строилась вокруг естественного ландшафта. Помимо саженцев деревьев, здесь высажены многолетние цветы, их представлено более 15 видов. Весной, когда деревья окрепнут и газон приобретет законченный вид, специалисты будут смотреть, как можно дополнить и усовершенствовать проект.

- Эта территория не отличалась особой привлекательностью, здесь был заболоченный участок, и мы выступили с инициативой благоустроить его, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Зинаида Чернуха. - Наша общая цель, чтобы в Южно-Сахалинске было как можно больше мест для отдыха и прогулок. Особенно ценно, что уже на этапе обустройства сквера мы получаем обратную реакцию от горожан: подходят обычные прохожие и благодарят. Еще одним красивым уголком в нашем городе стало больше.