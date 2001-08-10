В Южно-Сахалинске открыли новую зеленую зону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные завершились работы по обустройству зеленой зоны на пересечении улиц Сахалинской и Железнодорожной. На месте пустыря появился небольшой сквер с цветами, кустарниками и беседкой для отдыха, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, инициатива общественников города реализуется при поддержке администрации Южно-Сахалинска на грантовые средства Правительства Сахалинской области с участием бизнеса.
- У муниципалитета давно были планы по обустройству этого пустыря, место оживленное, на пересечении центральных улиц, рядом остановка автобуса. Долго думали, как обустроить территорию с учетом особенностей местности, и нашли интересное решение - сделать мостик, - уточнил детали проекта начальник отдела озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Дмитрий Чернуха. - Мы взяли на себя все процедуры по согласованию: это центр города, необходимо было получить разрешения. В дальнейшем объект будет передан на баланс муниципалитета.
В дополнение к растениям, приобретенным на грантовые средства, совхоз «Тепличный» безвозмездно предоставил цветочную рассаду, Сбербанк закупил 40 кустов сирени. К участию присоединились и неравнодушные горожане, которые приносили саженцы с приусадебных участков. В обустройстве сквера также приняли участие волонтеры, учащиеся школы №11, студенты СахГУ.
- Здесь был заброшенный, заболоченный пустырь, в течение двух месяцев каждые входные мы приходили сюда: сперва очистили территорию, планировали расположение клумб, потом садили рассаду, - поделился волонтер Ярослав Мещеряков.
В новом сквере установлены малые архитектурные формы - беседка и мостик, разбиты клумбы, оформлены элементы ландшафтного дизайна и пешеходные дорожки, высажены кустарники и цветы.
- Сегодня мы вышли на финишную прямую. Завершающим этапом стала высадка газона. Хотим поблагодарить всех за содействие, большую помощь нам оказала администрация города, - повел итоги координатор проекта «Чистая страна» в Южно-Сахалинске Дмитрий Бабий.
Композиция сквера строилась вокруг естественного ландшафта. Помимо саженцев деревьев, здесь высажены многолетние цветы, их представлено более 15 видов. Весной, когда деревья окрепнут и газон приобретет законченный вид, специалисты будут смотреть, как можно дополнить и усовершенствовать проект.
- Эта территория не отличалась особой привлекательностью, здесь был заболоченный участок, и мы выступили с инициативой благоустроить его, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Зинаида Чернуха. - Наша общая цель, чтобы в Южно-Сахалинске было как можно больше мест для отдыха и прогулок. Особенно ценно, что уже на этапе обустройства сквера мы получаем обратную реакцию от горожан: подходят обычные прохожие и благодарят. Еще одним красивым уголком в нашем городе стало больше.
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