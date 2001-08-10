Этой осенью в Южно-Сахалинске высадят порядка 1000 деревьев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" на территории областного центра продолжают высаживать деревья. К озеленению города присоединяются школьники, волонтеры, сотрудники УФСИН и Транспортной полиции, а также просто неравнодушные горожане. Помощь в реализации данной практики оказывает администрация Южно-Сахалинска и профильная структура муниципалитета - МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на прошедших выходных в районе дворовой территории по адресу Есенина, 44а и близлежащих домов было посажено порядка 30 берез. Кроме того, облагородили и дворовое пространство по Комсомольской, 286б. Деревья, грунт и все необходимые инструменты были предоставлены муниципалитетом.
Администрация Южно-Сахалинска оказывает всестороннюю поддержку в вопросах сохранения и восстановления зеленых насаждений на территории города. За консультацией можно обратиться в муниципальный отдел озеленения по номеру: 300-726 (доб. 3, 5, 15)
Всего в этом году за осенний период планируется высадить порядка 1000 молодых деревьев. Экологические акции будут продолжаться.
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