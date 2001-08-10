Сахалинских пенсионеров приглашают вступать в ряды "серебряных волонтеров"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время Всероссийского Дня ходьбы добровольцы кроме дипломов для прошедших по маршруту, вручали сахалинцам старшего поколения информационные флаеры. Женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет приглашали присоединиться к движению, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Мы вместе со всеми поднимались на среднюю площадку в рамках Дня ходьбы и приглашали к нам новых участников, чтобы всегда держать себя в тонусе – заниматься японским волейболом, настольным теннисом, шахматами, пулевой стрельбой, плаванием, дартсом, танцами и пением. У нас даже свой хор есть, - рассказал член совета серебряных волонтеров по спорту при губернаторе Сахалинской области Владимир Забелин. – Одним из важных направлений для нас является помощь в организации физкультурных и спортивных мероприятий. Мы приглашаем всех к участию. Это даёт бесценный опыт, новые возможности и яркие впечатления.
Сейчас в волонтерское движение людей старшего поколения входит около полутора тысяч участников со всей области. Все они разбиты по социально-значимым направлениям: ЖКХ, здравоохранение, экология, культура и спорт.
В настоящий момент добровольцы прорабатывают вопрос о сотрудничестве с «Горным Воздухом». «Серебряные» волонтеры изъявили желание участвовать во всех мероприятиях комплекса.
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