Сахалинских пенсионеров приглашают вступать в ряды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время Всероссийского Дня ходьбы добровольцы кроме дипломов для прошедших по маршруту, вручали сахалинцам старшего поколения информационные флаеры. Женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет приглашали присоединиться к движению, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Мы вместе со всеми поднимались на среднюю площадку в рамках Дня ходьбы и приглашали к нам новых участников, чтобы всегда держать себя в тонусе – заниматься японским волейболом, настольным теннисом, шахматами, пулевой стрельбой, плаванием, дартсом, танцами и пением. У нас даже свой хор есть, - рассказал член совета серебряных волонтеров по спорту при губернаторе Сахалинской области Владимир Забелин. – Одним из важных направлений для нас является помощь в организации физкультурных и спортивных мероприятий. Мы приглашаем всех к участию. Это даёт бесценный опыт, новые возможности и яркие впечатления.

Сейчас в волонтерское движение людей старшего поколения входит около полутора тысяч участников со всей области. Все они разбиты по социально-значимым направлениям: ЖКХ, здравоохранение, экология, культура и спорт.

В настоящий момент добровольцы прорабатывают вопрос о сотрудничестве с «Горным Воздухом». «Серебряные» волонтеры изъявили желание участвовать во всех мероприятиях комплекса.