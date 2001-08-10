Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2021
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12:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске осталось подключить к теплу около 5 процентов жилья

В Южно-Сахалинске осталось подключить к теплу около 5 процентов жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 4 октября тепло получают 1469 жилых зданий и практически все организации и учреждения областного центра. В ряде домов продолжается подключение к теплоснабжению, также работы ведутся в школе № 5 и одном ФАПе в Березняках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В данный момент специалисты АО "СКК" и управляющих компаний активно работают над устранением повреждений на сетях, которые были обнаружены при запуске системы. Напомним,   процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с юга на север и занимает в среднем от 3 до 14 дней.

Уточнить информацию по подаче тепла в конкретный дом можно в диспетчерской АО "СКК" по телефону 72-30-13.

Диспетчерская служба департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска 300-475.

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