В Южно-Сахалинске осталось подключить к теплу около 5 процентов жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По состоянию на 4 октября тепло получают 1469 жилых зданий и практически все организации и учреждения областного центра. В ряде домов продолжается подключение к теплоснабжению, также работы ведутся в школе № 5 и одном ФАПе в Березняках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В данный момент специалисты АО "СКК" и управляющих компаний активно работают над устранением повреждений на сетях, которые были обнаружены при запуске системы. Напомним, процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с юга на север и занимает в среднем от 3 до 14 дней.
Уточнить информацию по подаче тепла в конкретный дом можно в диспетчерской АО "СКК" по телефону 72-30-13.
Диспетчерская служба департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска 300-475.
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